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ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور رامى منير، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة البيئة بالمحافظة وشرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط مركز للطب البديل والأعشاب يدار بمعرفة شخص يدعي بأنه طبيب وهو غير حاصل على رخصة لمزاولة مهنة الطب من وزارة الصحة ويقوم بالكشف على المرضى وتشخيص حالاتهم المرضية ووصف أدوية وتركيبات مجهولة المصدر.
 
ضبط مركز للطب البديل والأعشاب غير مرخص
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم وتعليمات الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

مكونات مركز الطب البديل
كما يحتوى المركز على أجهزة علاج طبيعي ويقوم بعمل جلسات شد فقرات عنقية ويضع أجهزة تنبيه كهربائى، وتم ضبط جميع التركيبات والأعشاب والأجهزة، وتم العرض على النيابة العامة.

شارك فى الحملة كلا من الدكتور رامى منير، مدير الإدارة، ورافقه الدكتورة ياسمين محمد، والدكتور أحمد صلاح والدكتور المصطفي فرج، والدكتور أحمد حسن
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب
ضبط مركز للطب البديل الأعشاب بالفيوم يديره منتحل صفة طبيب

الكلمات المفتاحية

الفيوم الطب البديل الأعشاب

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