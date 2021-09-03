السيسي في أسبوع.. شارك في مؤتمر بغداد واستضاف القمة الثلاثية

السيسي يتوجه للعراق







السيسي يعقد جلسة مباحثات مع نظيره العراقي

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح، نظيره المصري السيسي، بقصر بغداد الرئاسي، وعقدت جلسة مباحثات ثنائية وموسعة بينهما.



وخلال اللقاء، تم استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.





لقاء السيسي ورئيس وزراء الكويت

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة العراقية بغداد، مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت.



تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية.





لقاء السيسي وأمير قطر

كما التقى الرئيس السيسي في العاصمة العراقية بغداد، مع الأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر.



وخلال اللقاء، تم التوافق على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".



كلمة السيسي في مؤتمر بغداد

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة، خلال أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أكد خلالها أن مصر تنظر بتقدير بالغ إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية، والتي سمحت بنجاح مؤسسات الدولة في التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي، حيث تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من دحر الإرهاب، والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة، والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجه الوطني.



كما أكد السيسي أن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في صون أمن واستقرار العراق، وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه، كما ترفض جميع التدخلات الخارجية في شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، وتدعو مختلف القوى لاحترام سيادة هذا البلد العريق وخيارات شعبه، فللجميع مصلحة في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيا وإقليميا.



لقاء السيسي وماكرون

والتقى الرئيس السيسي، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.



وشهد اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.



لقاء السيسي ورئيس وزراء العراق

كما التقى الرئيس السيسي، في العاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.



وخلال اللقاء، تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خصصا متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتي تسعى لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين الشقيقين، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي.



كما تم استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلًا عن الجهود القائمة المشتركة بين البلدين الشقيقين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.



السيسي يستعرض منظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.



تناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.



ووجه الرئيس بالتدقيق الشديد في جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والانتاج الى مراحل التخزين والتوزيع، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيسًا لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة ومن ثم لجميع أفراد المجتمع وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءًا من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.



السيسي يتابع عددا من مشروعات الزراعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



تناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة، خصوصا ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان.



السيسي يتابع مشروعات استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وعدد من قيادات القوات المسلحة.



وخلال الاجتماع تابع الرئيس الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية، وكذلك مشروع استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء.





السيسي يستقبل وزير دفاع كوريا الجنوبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.



وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسئوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب.



وثمن وزير دفاع كوريا الجنوبية التدخل السريع والوساطة الفاعلة التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس السيسي لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب المبادرة بإعادة إعمار غزة.



القمة الثلاثية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، بقصر الاتحادية، كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وشهدت القمة المصرية الفلسطينية الأردنية عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المباحثات تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذًا في الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو الماضي.



وخلال المباحثات، ناقش الزعماء الثلاثة مستجدات الموقف في الأراضي الفلسطينية، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين كل من مصر والأردن وفلسطين حيال مجمل القضايا، كما أكدت على المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء أية تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذًا في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

على مدار أسبوع، شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأنشطة والاجتماعات واللقاءات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز أنشطة الرئيس السيسي على مدر الأسبوع، بداية من يوم السبت الماضى 28 أغسطس 2021، وحتى اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، إلى العراق، للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.