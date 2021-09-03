الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لأشخاص يتبادلون إطلاق النيران بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن إطلاق أشخاص أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج.





وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة خلال شهر يوليو الماضى، حيث نشبت بين طرف أول (3 أشخاص "اثنان منهم مصابان بطلقات نارية")، وبين طرف ثان (4 أشخاص "أحدهم مصاب بطلق نارى") تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية آلية)، كما نتج عن المشاجرة إصابة (طفلة "تنتمى للطرف الأول") بجروح، وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما وتعدي كل منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.



