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نفاد تذاكر مباراة إسبانيا وجورجيا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:10 م
اسبانيا
اسبانيا
وكالات
أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، نفاد جميع تذاكر مباراة منتخبي إسبانيا وجورجيا المقررة الأحد المقبل، على ملعب نويبو بيبيرو في مدينة باداخوث الإسبانية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وكان الاتحاد طرح الخميس للبيع نحو ألف و500 بطاقة إضافية بعدما وافقت وزارة الصحة والسلطات الإقليمية على رفع سقف الحضور الجماهيري في ملاعب كرة القدم إلى 60% من سعتها.

وبناء عليه ستحظى مباراة الأحد بحضور ثمانية آلاف و500 مشجع في لقاء يتطلع فيه أبناء المدرب لويس إنريكي للفوز بعد الهزيمة أمام السويد الليلة الماضية بهدفين مقابل هدف، والتي جعلتهم مجبورون على الانتصار وانتظار إخفاق السويد لتجنب خوض الملحق المؤهل 2022.

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