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ننشر خطوات تسجيل قراءة عداد المياه اونلاين عبر تطبيق "قراءتي"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:31 م
تسجيل قراءة عداد المياه
تسجيل قراءة عداد المياه
بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استقبال تسجيل قراءة عداد المياه أونلاين لمدة 14 يومًا، وذلك عبر تطبيق قراءتي"، والمتاح الآن للتسجيل سواء على الهواتف الاندرويد أو IOS، حتى يتمكن المواطن من متابعة استهلاكه والتأكد من استخدامه.

وخلال السطور التالية، ننشر لكم خطوات تسجيل قراءة عداد المياه أونلاين، من خلال تطبيق "قراءتي"، وهي كالتالي:-

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه على تطبيق قراءتي

- لتسجيل قراءة عداد المياه على تطبيق "قراءتي"، يجب أن تقوم بتحميل التطبيق (اضغط هنـــــــــــــــــــــــا).

- انشئ حساب جديد، عبر ادخال البيانات الأساسية للمستخدم، مثل (اسم المشترك في الفاتورة - الشركة التابعة للمشترك - ثم الفرع التابع للعميل المكتوب في الفاتورة - الرقم القومي للعميل ورقم الهاتف - إضافة إلى إنشاء كلمة مرور مناسبة حسب تعليمات التطبيق - تكرارها للتأكد من صحتها - ثم الضغط على إنشاء حساب).

- بعد إنشاء الحساب، يجب الدخول على التطبيق واختيار خدمة تسجيل قراءة عداد المياه من خلال ادخال رقم العداد، والضغط على زر الكاميرا لالتقاط صورة للعداد لتصوير القراءة الموجودة بالعداد.

- بعد رفع الصورة على التطبيق، يتم الضغط على تسجيل القراءة وادخال الأرقام الموجودة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر التأكيد.
وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أطلقت تطبيق "قراءتي" العام الماضي، لمساعدة المشتركين على تسجيل القراءات دون الحاجة إلى مرور محصل أو التواجد في المصالح الحكومية لمنع التجمعات، والتطبيق مجاني بشكل كامل سواء للاندرويد أو أنظمة الآيفون IOS.

ويضمن التطبيق دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

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