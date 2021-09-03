بعد خلاف مع نايكي.. الاتحاد التشيلي يتعاقد مع شركة أديداس

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة "أديداس" الرياضية الألمانية لتزويد المنتخب الوطني بالملابس الرياضية، وذلك على خلفية قطع علاقته بشكل نهائي مع عملاق التجهيزات الرياضية "نايكي" بعد عدة أشهر من الصراع.









وتعاقدت شركة أديداس مع المنتخب التشيلي للسنوات الخمس المقبلة، وتحديداً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2026، وستكون مسؤولة عن ملابس المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، وكذلك كرة القدم الخماسية (فوتسال) والشاطئية، بحسب ما جاء في بيان.









وتأتي الصفقة الجديدة لتُنهي علاقة متوترة بين "روخا" و"نايكي" وصلت إلى خواتيمها بعد أن تقدم الاتحاد المحلي بدعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي ضد العلامة التجارية.