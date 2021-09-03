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وزيرة الثقافة ومحافظ بور سعيد يفتتحان معرض الكتاب الرابع بالمدينة الباسلة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي




تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن الاحتفالات باختيار بور سعيد عاصمة الثقافة المصرية تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد معرض الكتاب الرابع بالمحافظة والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك مساء الاثنين 6 سبتمبر بساحة المركز الثقافى ببورسعيد.

قالت عبد الدايم أن معرض الكتاب الرابع ببورسعيد يعد من اهم فعاليات الاحتفالات باختيار المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية، واضافت انه يساهم فى استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، وتابعت أنه يتضمن مبادرة ثقافتك كتابك التى تشمل الكثير من العناوين القيمة وتتراوح اسعارها بين جنية إلى 20 جنية، مؤكدة أنه يعد انطلاقة لمعارض الكتاب بالمحافظات حيث يفتتح بالتزامن معرض كتاب بنادي القضاة بمحافظة المنيا.

يستمر المعرض على مدار 12 يوما متصلة حتي 17 سبتمبر ويقام على مساحة 3000 متر مربع وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للمشاركة به حيث يضم 38 جناح عرض بمشاركة 51 دار نشر خاصة بالاضافة الى 6 من قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف الصحفية وتضم المساحة الاجمالية مسرح مكشوف لتقديم الانشطة الثقافية والفنية المصاحبة ويبلغ عددها 25فعالية تتنوع بين عروض فنية لفرق الفنون الشعبية وانشطة للاطفال، موسيقي عربية وتراثية ولقاءات فكرية تم اعتماد برنامجها كالتالى:
الثلاثاء 7 سبتمبر ندوة بعنوان قناة السويس.. (قنال لا تعرف المحال) للكاتبة سماح أبو بكر عزت - الدكتور حمدي سليمان
الأربعاء 8 سبتمبر حوار مفتوح مع
الدكتور سمير فرج وتقديم محمد الدسوقي.
الخميس 9 سبتمبر أمسية لشعر الفصحى بمشاركة أحمد الأقطش- أحمد السيد أحمد يوسف عزت- السيد السمري- سامح درویش۔ سلمی محسن۔ سید منصور- شيماء أحمد - غادة أبو عيد - محمد المغربي- نزار بيومي. هشام عبد الجواد وتديرها سمية الألفي
الجمعة 10 سبتمبر حوار مفتوح مع
الشاعر السيد الخميسي- الشاعر محمد عبد القادر ويديرها عمرو بركات
السبت 11 سبتمبر حوار مفتوح مع
الكاتب الروائي شريف عارف ويحاوره علي الفرماوي.
الأحد 12 سبتمبر ندوة القصة القصيرة في بورسعيد "قراءات وشهادات " بمشاركة إبراهيم صالح السيد العبادي - جمال فراج- حسن خلف حسين- سمية الألفي - سهام الوهيبي سهير درویش۔ صلاح عساف - منى الجبريني- منى الديب ويديرها يديرها محمد المغربي.
مناقشة لرواية (رابطة كارهي سليم العشي) للكاتب الروائي سامح الجباس بمشاركة الناقد أحمد يوسف عزت ويديرها عاطف عبد الرحمن
الاثنين 13 سبتمبر حوار مفتوح مع الدكتور محمد الباز ويحاوره الدكتور محمد عفيفي.
الثلاثاء 14 سبتمبر احتفالية بالخطاط الكبير خضير البورسعيدي بمشاركة الفنان محمد بغدادي
الأربعاء 15 سبتمبر مناقشة حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل بمشاركة الكاتب السيد زرد
الخميس 16 سبتمبر مناقشة المقاومة في بور سعيد.. ذاكرة وطن للكاتب والمؤرخ محمد الشافعي بمشاركة الدكتور طارق منصور
الجمعة 17 سبتمبر أمسية شعر العامية بمشاركة أحمد أبو المعاطي- أحمد عطوة - أحمد مجدي - أميرة محسن - أميرة يحيى- أيمن سالم- صفاء الشريدي - عادل الشربيني - عزة إبراهيم - محمد حجازي - محمد رؤوف - محمد فاروق۔ محمد موسی- هاني عیسی ويديرها السيد منصور.

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