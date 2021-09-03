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وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مهندس الديكور أحمد زعفان

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي


تنعي الفنانه الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين مهندس ومصمم الديكور أحمد زعفان الذي غيبة الموت صباح اليوم الجمعة ٣ سبتمبر عن عمر ناهز ٥٤ عاما بعد صراع طويل مع المرض.


يشار أن المهندس الراحل أحمد زعفان من مواليد فبراير ١٩٦٧ وتخرج في أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور وتميز بمهارته الفائقة في رسم مناظر العروض الفنية كما صمم الديكور للعديد من العروض الفنية علي مسارح دار الأوبرا المصرية وداخل مصر وخارجها.

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