بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة للجابون

طائرة خاصة



فوز صعب على أنجولا





وسجل هدف المنتخب الوحيد محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء حصل عليها أحمد أبو الفتوح، بعدما قام مدافع أنجولا بعرقلته داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4.

المركز الثاني خلف منتخب ليبيا

وعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد، إلا أن المنتخب يحتل المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا.



وكشف حسام البدري، أن الفوز على أنجولا وإحراز النقاط الثلاثة هو الأهم في تلك المباريات، معترفًا بأن الأداء لم يصل للمستوى المطلوب ولكن واجهنا ظروفا صعبة من إصابات وغيابات.





وتطير البعثة على متن طائرة خاصة بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام البدري، خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة أو الإجهاد.وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.