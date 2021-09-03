Advertisements

بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة للجابون

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، وصول بعثة المنتخب الوطنى استعدادا للسفر إلى الجابون، عصر اليوم الجمعة، لمواجهة الجابون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
طائرة خاصة
وتطير البعثة على متن طائرة خاصة بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام البدري، خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة أو الإجهاد.

فوز صعب على أنجولا
وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل هدف المنتخب الوحيد محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء حصل عليها أحمد أبو الفتوح، بعدما قام مدافع أنجولا بعرقلته داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4.
المركز الثاني خلف منتخب ليبيا
وعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد، إلا أن المنتخب يحتل المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا.

وكشف حسام البدري، أن الفوز على أنجولا وإحراز النقاط الثلاثة هو الأهم في تلك المباريات، معترفًا بأن الأداء لم يصل للمستوى المطلوب ولكن واجهنا ظروفا صعبة من إصابات وغيابات.

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى البنك الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يسعى لخطف نجم أسوان في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

إجراء من الأهلي بعد إصابة نجمه في منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير: ميسي يشارك في موقعة البرازيل والأرجنتين

منذ 36 دقيقة

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ يوم

إجراء عاجل من المترو بشأن ساعات العمل في بعض المحطات

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:04 م

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

03:42 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements