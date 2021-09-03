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والي الموافي يتقدم رسميا لخوض انتخابات بيلا على مقعد الرئاسة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:57 م
والي الموافي
والي الموافي
الفجر الرياضي

تقدم والي الموافي ، نجم المنصوره و الجونة وحرس الحدود الأسبق ، بشكل رسمي لخوض انتخابات نادي بيلا في كفر الشيخ على مقعد الرئاسة والتي تجرى بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

وخاض الموافي انتخابات رئاسة نادي بيلا في الدورة الماضية وجانبه التوفيق بفارق 32 صوت فقط ولكنه تلقى اتصالات مكثفة من جانب أعضاء الجمعية العمومية من أجل خوض الانتخابات مجدداً.

وقال والي الموافي في تصريحات صحفية إنه أحد أبناء بيلا ويفتخر بذلك وكان في قطاع ناشئي النادي مع حسام غالي أسطورة الكرة المصرية وانضم بعد ذلك لناشئي المقاولون كما انضم غالي لناشئي الأهلي.

وأشار إلى أنه سيعمل جاهداً على إيجاد موارد مالية للنادي مع تطوير المواهب الكروية للاستفادة من بيعها مستقبلاً بجانب تطور الفريق للعودة مرة آخرى لدوري القسم الثاني.

وتعيش جماهير بيلا وأعضاء النادي حالة من الحزن نظراً لهبوط الفريق إلى دوري القسم الثالث رغم أن النادي يملك بعض المواهب الواعدة بدليل انضمام 3 لاعبين لمنتخب الناشئين مواليد 2006.

وأوضح أن نادي بيلا يملك حمام سباحة أولمبي سيتم استغلاله على الوجه الأمثل كما أنه سيتم العمل على خدمة الأعضاء بعدة اقتراحات مهمة في برنامجه الانتخابي.

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والي الموافي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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