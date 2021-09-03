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حكم قضائى جديد ضد شركة مرسيدس وتغريمها مليون ونصف جنيه ورد قيمة سيارة "glc 250"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:27 م
glc 250
glc 250
شريف بدر
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكم جديد ضد شركة مرسيدس للتتزايد الأحكام على الشركة بعد مخالفتها الصريحة للكثير من قرارات جهاز حماية المستهلك الذى كشف عن مجموعة كبيرة من العيوب فى معظم الموديلات الحديثة للشركة.

وشمل الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة محمد عبدالسلام النفراوي وعضوية شادي محمود موس وإبراهيم صالح إبراهيم ووكيل النيابة باهي البكري وأمين السر عماد رمضان، بتغريم الشركة مليون ونصف جنيه ورد قيمة سيارة من أغلي فئات مرسيدس وهى جي إل سي 250 "glc250" موديل 2019.

واشتملت العيوب التى بالسيارة بحسب تقرير كلية هندسة المطرية جامعة حلوان على وجود عيب فى الفواصل والفروقات والشنطة والأبواب وكبوت السيارة وعجز مركز الخدمة عن إصلاحها مع وجود عيب فى عزل السيارة مما يستدعى تغييره بالكامل وصوت دبدبة عن العفشة الخلفية فى الجانب الأيمن وترشيح بخار من غطاء الزيت بجانب فروقات وفواصل فى القائم والباب الأمي الأيمن والأيسر والكبوت والاكصدام الخلفى جهة اليمين والشنطة جهة اليمين.

ونص الحكم على تغريم كل من كريم سامي سعد مسعد وأحمد محمد طاهر فؤاد ندا وتوماس هربرت كلاين مبلغ خمسمائة ألف جنيه إلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج وتأدية تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدني بـ 10 ألاف جنيه وخمسون جنيه أتعاب محاماة.

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