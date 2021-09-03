بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

يبدو أن الأمور تتجه نحو حسم صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز في الأيام المقبلة.





وطلب بيراميدز ضم أحمد أبو الفتوح ومصطفى فتحي في صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك.





ورفض نادي الزمالك عرض بيراميدز وأكدوا أنه سيوافقون على ذلك بشرط أن يكون عبد الله السعيد رفقة إبراهيم عادل في الصفقة.





وتتجه النية داخل الناديين، من أجل عقد صفقة تبادلية كبرى، حيث يذهب 4 لاعبين إلى الزمالك ومثلهم يذهب إلى بيراميدز.



