أول رد فعل من "فيفا" بعد الإهانات العنصرية في مباراة المجر وإنجلترا

تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة، باتخاذ "إجراءات مناسبة" تجاه الإهانات العنصرية التي شابت المباراة بين المنتخبين المجري والإنجليزي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.





وتعرض رحيم ستيرلنغ وجودي بيلينغهام لاعبا المنتخب الإنجليزي لإهانات عنصرية من خلال هتافات القردة التي أطلقها مشجعو المنتخب المجري خلال المباراة، التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست، والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 4-0.





كما تعرض ستيرلنج للقذف بالأكواب بعد تسجيل هدف إنجلترا الأول في هذه المباراة الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).





ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "فيفا" إلى اتخاذ إجراء بهذا الشأن، وتعهد "فيفا" بذلك فعلياً.

وذكر "فيفا" في بيان له : "أولا وقبل كل شيء، يرفض "فيفا" بشدة أي شكل من أشكال العنصرية والعنف ولديه موقف واضح للغاية بشأن عدم التسامح مطلقا مع مثل هذا السلوك في كرة القدم".





وأوضح: "سيتخذ "فيفا" الإجراءات المناسبة بمجرد تلقيه تقارير المباراة بين المجر وإنجلترا، والتي أقيمت أمس".





وأضاف: "فيما يتعلق بالعقوبة السابقة الصادرة من يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) ضد المجر، يرجى ملاحظة أنه وفقاً لما حدده "يويفا" في ذلك الوقت، سيتم تطبيق هذه العقوبة في مسابقات يويفا".



