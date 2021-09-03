Advertisements

أول رد فعل من "فيفا" بعد الإهانات العنصرية في مباراة المجر وإنجلترا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:05 م
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
وكالات
تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة، باتخاذ "إجراءات مناسبة" تجاه الإهانات العنصرية التي شابت المباراة بين المنتخبين المجري والإنجليزي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتعرض رحيم ستيرلنغ وجودي بيلينغهام لاعبا المنتخب الإنجليزي لإهانات عنصرية من خلال هتافات القردة التي أطلقها مشجعو المنتخب المجري خلال المباراة، التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست، والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 4-0.

كما تعرض ستيرلنج للقذف بالأكواب بعد تسجيل هدف إنجلترا الأول في هذه المباراة الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "فيفا" إلى اتخاذ إجراء بهذا الشأن، وتعهد "فيفا" بذلك فعلياً.
وذكر "فيفا" في بيان له : "أولا وقبل كل شيء، يرفض "فيفا" بشدة أي شكل من أشكال العنصرية والعنف ولديه موقف واضح للغاية بشأن عدم التسامح مطلقا مع مثل هذا السلوك في كرة القدم".

وأوضح: "سيتخذ "فيفا" الإجراءات المناسبة بمجرد تلقيه تقارير المباراة بين المجر وإنجلترا، والتي أقيمت أمس".

وأضاف: "فيما يتعلق بالعقوبة السابقة الصادرة من يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) ضد المجر، يرجى ملاحظة أنه وفقاً لما حدده "يويفا" في ذلك الوقت، سيتم تطبيق هذه العقوبة في مسابقات يويفا".

الكلمات المفتاحية

منتخب انجلترا رياضة المجر وانجلترا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ يوم

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يسعى لخطف نجم أسوان في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى البنك الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تقارير: ميسي يشارك في موقعة البرازيل والأرجنتين

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة تتصدر قائمة أغلى اللاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء عاجل من المترو بشأن ساعات العمل في بعض المحطات

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء من الأهلي بعد إصابة نجمه في منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:04 م

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

12:08 م

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

03:42 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements