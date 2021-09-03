يقومون الشباب وخاصة حديثي التخرج بالبحث عن وظائف شاغرة تناسب دراستهم، وربما تكون تلك الفرصة سانحة، بعد إعلان شركة أمازون مصر عن توفير نحو 90 وظيفة شاغرة في 15 تخصص، مما جعل عمليات البحث تزداد عبر المحرك العالمي "جوجل" عن وظائف شركة أمازون مصر 2021.





نستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الالكترونية، وظائف شركة أمازون مصر 2021 والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، اتبع الآتي:-





وظائف شركة أمازون مصر 2021





وظائف خدمة عملاء عربي وإنجليزي.





- مهندس تطوير برمجيات.





- مهندس شبكات بخبرة وبدون.





- وظائف محلل بيانات.





- وظائف مهندس IT تقنية المعلومات.





- إدارة الحساب مساعد.





- مدير بائع أول.





- اخصائي البصائر والتحليلات.





- اتصال محطة التسليم.





- معاون خدمة عملاء/متحدث باللغة الإنجليزية.





- أخصائي تحقيق 1/عمليات الائتمان.





- رئيس فريق التحقيق.





- مشرف ورديات.





- مدير عمليات بيع.





- مدير برنامج أول/برامج جديدة.





- رئيس السياسة العامة لفرع شركة أمازون في مصر.





- مدير تخطيط الضرائب غير المباشرة.





- متدرب عمليات.





- مدير تسويق.





- مراجع محتوى ألماني وفرنسي.





شروط التقديم في وظائف شركة أمازون مصر 2021





الشروط العامة

- أن يكون المتقدم جيد في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.





- وجود خبرات سابقة في الوظائف القيادية.





- يفضل خريجي الكليات المتخصصة.





أما عن الشروط المتخصصة، فجاءت كالآتي:





مدير تدريب - خدمة العملاء في الشرق الأوسط





- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.





- خبرة أكثر من 4 سنوات في مجال التدريب، ولا تقل عن عامين كمدير تدريب، خاصة في مجال إدارة وتسهيل برامج التعليم.





- خبرة سابقة في قيادة مشاريع كبيرة متعددة المسارات.





- خبرة في التعامل مع أنظمة إدارة التعلم.





- الحصول على درجة الماجستير أو البكالوريوس في الاتصال أو التعلم أو في مجال ذي صلة.





- القدرة على حل المشكلات مع مهارات تحليلية للأداء وتطويرها بشكل مستمر.





- القدرة على العمل في فريق عمل.





أخصائي البصائر والتحليلات





- حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تدعم تحليل البيانات.





- وجود خبرة أكثر من 3 سنوات في تحليل البيانات.





- القدرة على ترجمة الجوانب الفنية للتحليل والمقاييس إلى رؤى قابلة للتنفيذ.





- مهارات تنظيمية وشخصية وقدرة على التواصل مع العاملين.





- التحدث باللغة العربية والإنجليزية بشكل ممتاز.





مهندس مشروع تكنولوجيا المعلومات





- مهندس IT، يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال متعلق بتكنولوجيا المعلومات.





- أن يكون لدي المتقدم على الأقل خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دعم مشروع تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المشاريع أو وظائف الإدارة ذات الصلة.





- خبرة في التعامل مع مفاهيم الشبكات مثل DNS وDHCP وSSL ونموذج OSI وTCP / IP.





- مهارات تنظيمية وتخطيطية وتحديد أولويات استثنائية، بالإضافة إلى مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة.





- معرفة متوسطة المستوى في واحد أو أكثر من: LAN أو WAN أو Wireless أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو إدارة الأنظمة أو كابلات البيانات ذات الجهد المنخفض أو تقنيات مرافق البيانات.





- خبرة في شراء معدات تكنولوجيا المعلومات.





- خبرة للعمل كقائد للعمل، وإمكانية العمل تحت ضغط.





- القدرة على شرح مفاهيم تقنية المعلومات المعقدة بمصطلحات بسيطة.





خطوات التقديم في وظائف أمازون 2021

ويمكن التقدم للوظائف في شركة أمازون من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للشركة، وتصفح الوظائف المتاحة.





- بعد اختيار الوظيفة المناسبة اضغط على Apply now





- تسجيل الدخول على أمازون بإنشاء حساب جديد، من خلال تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة السر.





- سيتم إرسال رسالة تحقق للبريد الإلكتروني، قم بتسجيل الرقم الموجود.



