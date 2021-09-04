Advertisements

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:12 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، سوف تشهد البلاد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم السبت، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (مرسى علم، والمجرى الملاحي وأبو سمبل)، على فترات متقطعة.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم السبت 4 سبتمبر 2021، وحتى يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

واعتبارا من يوم الأحد المقبل 5 سبتمبر 2021، تشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على جميع الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالي والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.

وتكون حالة الطقس على النحو التالي:

يوم السبت 4 سبتمبر 2021:
- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (مرسى علم، والمجرى الملاحي، وأبو سمبل)، على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الثلاثاء 7 سبتمبر إلى الخميس 9 سبتمبر، تتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% إلى 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم السبت 4 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم الأحد 5 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 32 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 32 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 32 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 31 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.

يوم الخميس 9 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 30 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.

بيان بنسب الرطوبة
أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 85% إلى 90%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 89% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 25% إلى 30%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15%.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة المحسوسة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة خبراء الأرصاد حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الجوية

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تصل لـ43.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

تحذير جديد من موجة حارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في يوم عرفة

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

"انخفاض درجات الحرارة".. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

انخفاض درجات الحرارة مستمر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

03:44 ص

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements