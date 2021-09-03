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رابط تقديم الجامعات الخاصة 2021 وكيفية التقديم عبر موقع التنسيق الالكتروني tansik.egypt

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:11 م
الجامعات الخاصة 2021
الجامعات الخاصة 2021
يعد رابط تقديم الجامعات الخاصة 2021 من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من الطلاب والطالبات خريجي الشهادة الثانوية العامة والأزهرية خلال هذه الفترة، وخاصةً بعدما تم الإعلان أنه سيتم فتح باب التقديم للجامعات الخاصة عقب إعلان الوزارة عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية.

رابط تقديم الجامعات الخاصة 2021
أعلنت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح باب التقديم للجامعات الخاصة عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــا)، وهو نظام التنسيق الإلكتروني الموحد، وهذا يضمن لك العدالة والمساواة في الفرص للالتحاق بالجامعات أمام جميع الطلاب، كما أعلنت الوزارة أن نظام التنسيق الموحد سيتم تطبيقه هذا العام 2021/2022 بكافة الجامعات الخاصة.

مراحل تنسيق الجامعات الخاصة 2021

المرحلة الأولى: بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية: عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة.

المرحلة الثالثة: تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد معرفة الأماكن المتاحة في الجامعات الخاصة.

المرحلة الرابعة: فتكون من خلال الجامعات الخاصة بصورة مباشرة من خلال الأماكن الشاغرة في الكليات المناظرة للتحويل، وهي المرحلة الأخيرة من التقديم.

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