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ملاحق الثانوية.. "الفجر" يجيب عن أهم 5 أسئلة تشغل الطلاب

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد العطار

خلال الساعات المقبلة، يكون على طلاب الثانوية العامة الذي لم يحالفهم الحظ في عبور اختبارات الدور الأول، التقدم لامتحانات الدور الثاني وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.
تساؤلات تشغل الطلاب
وهناك عدد من التساؤلات تشغل الطلاب عن إمتحانات الدور الثاني يجيب عنها "الفجر" في السطور الأتية:

ما هي مواعيد امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة؟
وتبدأ السبت 4 سبتمبر الجارى امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية، والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.

والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق

كم عدد اللجان والطلاب المشاركين في امتحانات الدور الثاني؟
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تخصيص 340 لجنة سير لعقد امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أنه يؤدى الامتحانات فى الدور الثانى قرابة 141000 طالب وطالبة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.

كيف تطبق الإجراءات الوقائية بين الطلاب؟
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء سير لجان الامتحانات على الطلاب، موضحة أنه يتم الالتزام بارتداء الكمامة من قبل الطلاب والملاحظين مع التنبيه على تحقيق التباعد بين الطلاب بخفض الأعداد داخل الفصول لأقل من 15 طالبا فى اللجنة الفرعية.

ما مصير طلاب الدور الثاني في التنسيق؟
وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذى أدى امتحان الدور الأول فى الثانوية العامة وحصل على مجموع ولديه دور ثان وكان من المفترض أن ينسق فى المرحلة الأولى للجامعات، سوف يتعامل مكتب التنسيق مع هؤلاء الطلاب والناجحين في الدور الثاني بتنسيق خاص، ويصنفهم مرحلة أولى أو ثانية حسب مجموعهم، وبالتالى لا تضيع عليهم فرص المقاعد في الجامعة، موضحة الطلاب الذين يدون الدور الثانى لهم أماكن فى الجامعات وسيحقق الطلاب رغباتهم.

من يخوض تلك الاختبارات؟
وحسب وزارة التربية والتعليم فسيكون مسموح بخوض تلك الاختبارات طلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط، بحد اقصى ٥٩%؜ من الدرجة، وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط في امتحان الدور الثانى، أما الراسب في أكثر من مادتين، فقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.

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