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نور محمود يشارك في حملة هيئة الشارقة للكتاب

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي

شارك الفنان نور محمود في حملة (إذا مهتم بشيء يعني مهتم بالكتب) وهي حملة ثقافية عالمية أطلقتها هيئة الشارقة للكتاب وعبر خلال صفحته على موقع انستجرام بخاصية الستوري عن أهمية القراءة والحملة ودعى جمهوره للقراءة والاهتمام بالكتب بإعلانه عن فيديو الحملة التي تهدف إلى نشر وعى عالمى حول أهمية الوقوف عند الأصل فى خلق رابط حقيقى ومستدام بين الإنسان والكتاب، والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوّع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم، وتتجاوز الحملة بمفهومها وتقديمها الطرق التقليدية للترويج للكتاب.

 

وفي سياق آخر، يواصل الفنان نور محمود، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل «إجازة مفتوحة»، حيث يقوم بدور زوج أخت الفنان شريف منير، خلال أحداث العمل، وهو زوج غير مسئول تنشأ العديد من المشاكل بينه وبين زوجته، فيتدخل أخوها لحل تلك المشاكل فتتصاعد أكثر. «إجازة مفتوحة» بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، نور محمود، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.‎

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