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طبيب مصري بلندن: سلالة "مو" دليل على عدم انتهاء كورونا (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور أحمد المشتت بالمستشفى الملكي في لندن، تفاصيل سلالة فيروس كورونا الجديدة "مو"، قائلا إن هذه السلالة ظهرت في كولومبيا خلال شهر يناير الماضي، ولم تنتشر بشكل كبير، حيث بلغت عدد الحالات المصابة بهذه السلالة على مستوى العالم نحو 4500 حالة.

وأشار "المشتت"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن منظمة الصحة العالمية صرحت مؤخرا أن هذه السلالة قد تؤثر على فاعلية اللقاح، مضيفا أنه لابد من دراسة سلالة "مو" بشكل أكبر لمعرفة الكثير عنها، وتحديد آلية التعامل معها، لافتا إلى أن ظهور هذه السلالة تأكيدا للعالم أن فيروس كورونا لم ينتهي.

ولفت إلى أن الأطفال يمكن أن يصابوا بأي متحور لفيروس كورونا ولكن جهازهم المناعي قوي جدا، ويمكنهم التغلب على العدوى ولكن الخطورة تكون في إمكانية أن ينقلوا العدوى لغيرهم.

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