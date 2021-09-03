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الأمم المتحدة قلقة إزاء الاشتباكات المسلحة في منطقة صلاح الدين بليبيا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
وكالات


أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار العشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في العاصمة الليبية طرابلس.
ودعت البعثة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، داعية السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

الكلمات المفتاحية

ليبيا صلاح الدين

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