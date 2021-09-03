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برلمانية تشيد بقرار الحكومة إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
أشادت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف مكونة من وزارات العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة.

حماية حقيقية للمرأة
وأضافت "السعيد"، في تصريح لها، اليوم، أن الوحدة الجديدة ستضمن حماية حقيقية للمرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك دعم نفسي ومعنوي ومادي ومكان إيواء لضمان حمايتها وتشجيعها علي الإدلاء بما تعرضت له من عنف، وتكليف جميع الجهات المعنية لحمايتها والدفاع عنها، مستطردة: "كل التقدير لصدور هذا القرار الذي يضمن دعم وحمايه للمرأة".

قرار رئيس مجلس الوزراء
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

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