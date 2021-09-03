قرار جديد من موسيماني قبل العودة لاستئناف المباريات

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، اتخاذ قرار جديد قبل العودة للتدريبات الجماعية.





وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 7 أيام عقب نهاية الموسم الماضي، وحدد يوم الأربعاء المقبل موعدًا للعودة إلى المران مرة أخرى.





ويفكر موسيماني في مد الراحة السلبية 3 أيام أخرى بعد قرار الاتحاد المصري، تأجيل المسابقات حتى يوم 21 سبتمبر الجاري لالتقاط الأنفاس.





ومن المنتظر أن يستهل المارد الأحمر موسمه الجديد بمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات كأس السوبر المصري للموسم الماضي.



