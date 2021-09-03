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ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يحل منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الجابون يوم السبت، الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.


واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بالفوز على نظيره منتخب انجولا بهدف دون رد في الجولة الأولى بينما خسر منتخب الجابون أمام نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 2/1.

واليكم ترتيب المجموعة كالتالي :
1- منتحب لبيا 3نقاط
2- منتخب مصر 3نقاط
3- منتخب الجابون بدون نقاط
4- منتخب انجولا بدون نقاط

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