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موجة غضب تجتاح رأس البر بسبب عودة انقطاع الكهرباء
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:35 م
دمياط - عهود أبويوسف
عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي برأس البر من جديد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما تسبب في غضب المواطنين عامة والمصطافين، بسبب الانقطاع على فترات متقطعة عدة مرات.
ضعف جهد التيار الكهربائي
فيما اشتكى آخرون من ضعف جهد التيار الكهربائي الذى يصعب معه تشغيل الأجهزة الكهربائية.
وانتقد الأهالى مسئولي قطاع الكهرباء بسبب العودة لقطع الكهرباء فى موجات الحر الشديدة، متسائلين أين تصريحات وزارة الكهرباء عن تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء، واختفاء ظاهرة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال؟
وانتقد الأهالى مسئولي قطاع الكهرباء بسبب العودة لقطع الكهرباء فى موجات الحر الشديدة، متسائلين أين تصريحات وزارة الكهرباء عن تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء، واختفاء ظاهرة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال؟
سبب انقطاع الكهرباء
وارجع الأهالى سبب انقطاع الكهرباء برأس البر بسبب عملية التوسع الأفقي والرأسي وإنشاء عدد من المشروعات السياحية كمجموعات الفود كورت بالجربى والنيل ومنطقة اللسان من دون تطوير وتحديث شبكة الكهرباء التى لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين.
كما تساءل المواطنون: كيف ستتحمل رأس البر الكثافة السكانية الناتجة عن المشروعات السكنية بمنطقة الجربى والامتداد العمرانى؟
أعدادا غفيرة من المصطافين
وشهد مصيف رأس البر هذا الموسم أعدادا غفيرة من المصطافين، ما تسبب في ضغط كبير على المرافق والخدمات المتهالكة والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ سنوات.
وارجع الأهالى سبب انقطاع الكهرباء برأس البر بسبب عملية التوسع الأفقي والرأسي وإنشاء عدد من المشروعات السياحية كمجموعات الفود كورت بالجربى والنيل ومنطقة اللسان من دون تطوير وتحديث شبكة الكهرباء التى لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين.
كما تساءل المواطنون: كيف ستتحمل رأس البر الكثافة السكانية الناتجة عن المشروعات السكنية بمنطقة الجربى والامتداد العمرانى؟
أعدادا غفيرة من المصطافين
وشهد مصيف رأس البر هذا الموسم أعدادا غفيرة من المصطافين، ما تسبب في ضغط كبير على المرافق والخدمات المتهالكة والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ سنوات.