موجة غضب تجتاح رأس البر بسبب عودة انقطاع الكهرباء

ضعف جهد التيار الكهربائي

فيما اشتكى آخرون من ضعف جهد التيار الكهربائي الذى يصعب معه تشغيل الأجهزة الكهربائية.



وانتقد الأهالى مسئولي قطاع الكهرباء بسبب العودة لقطع الكهرباء فى موجات الحر الشديدة، متسائلين أين تصريحات وزارة الكهرباء عن تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء، واختفاء ظاهرة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال؟