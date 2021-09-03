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تقارير: ميسي يشارك في موقعة البرازيل والأرجنتين

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:33 م
ميسي
ميسي
وكالات
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، القلق قبل المباراة المرتقبة بين منتخب بلاده أمام غريمه التقليدي البرازيلي، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وتعرض ميسي لتدخل عنيف من قبل اللاعب الفنزويلي، لويس أدريان مارتينيز، خلال المباراة (3-1) أسفر عن حصول الأخير على بطاقة حمراء مباشرة، وإصابة "البرغوث".

 وأشارت شبكة "RMC" الفرنسية، إلى أن الاختبارات الطبية الأولية التي أجراها ميسي مطمئنة، وأنه يعاني فقط من جرح قطعي في الركبة نتيجة التدخل العنيف من مدافع فنزويلا.

 وأكدت الشبكة الفرنسية أن ميسي سيكون جاهزا لمواجهة زملائه البرازيليين في فريق باريس سان جيرمان، نيمار جونيور وماركينيوس، خلال مباراة منتخب الأرجنتين ومضيفه البرازيلي، يوم الأحد المقبل، على ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات في مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022":

1- البرازيل – 21 نقطة

2- الأرجنتين – 15 نقطة

3- الإكوادور – 12 نقطة

4- الأوروغواي – 9 نقاط

5- كولومبيا – 9 نقاط

6- باراغواي – 9 نقاط

7- تشيلي – 6 نقاط

8- بوليفيا – 6 نقاط

9- بيرو – 5 نقاط

10- فنزويلا – 4 نقاط.

الكلمات المفتاحية

ميسي رياضة الارجنتين اخبار الرياضة

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