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"النقل": جارٍ تحديث نظم إشارات السكة الحديد بتكلفة 50 مليار جنيه

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكدت وزارة النقل، أنه مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

استبدال النظام الكهربي القديم بآخر إلكتروني حديث
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي "الكهربي القديم" بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
 
متابعة القطارات لحظة بلحظة
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل السكة الحديد إشارات السكة الحديد

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