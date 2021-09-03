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أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:42 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صرف مقدمات عقود صفقات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويمنح النادي الأهلي صفقاته الجديدة مقدمات عقودهم، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وعند المشاركة في أول تدريب مع القلعة الحمراء.

ويأتي قرار المارد الأحمر في إنهاء ملف مقدمات عقود اللاعبين بشكل سريع، من أجل منحهم التركيز الكاف مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى النادي الأهلي، للاستحواذ على البطولات في الموسم الجديد، بعدما توج بكل بطولات الموسم الماضي وتحقيق برونزية كأس العالم للأندية، إلا أنه فقد لقب بطولة الدوري المصري لصالح الزمالك الغريم التقليدي.

وتعاقد الأهلي مع كل من بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة، بالميركاتو الصيفي.

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