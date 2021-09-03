السيطرة على حريق محدود بـ"عشش" قرية بهبشين ببني سويف

حريق عشش





قوات الحماية المدنية

وانتقلت 3 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة.



سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، على حريق محدود نشب فى عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق في عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.