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الإخوان يدعون اعتداء رجل شرطة على مواطن خلال فيديو.. ومصدر ينفي
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:44 م
هبة عبد الحفيظ
نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اعتداء أحد رجال الشرطة على مواطن.
وبالفحص تبين أن الفيديو يرجع إلى سنة 2018 وقد تم في حينه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.. وأن ما تم تداوله يأتي في إطار مساعي الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة.
يذكر أن ما تم تداوله في هذا الشأن من ادعاءات، عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة.