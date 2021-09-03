الإخوان يدعون اعتداء رجل شرطة على مواطن خلال فيديو.. ومصدر ينفي

نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اعتداء أحد رجال الشرطة على مواطن.





وبالفحص تبين أن الفيديو يرجع إلى سنة 2018 وقد تم في حينه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.. وأن ما تم تداوله يأتي في إطار مساعي الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة.



