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ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الجابون المرتقبة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:01 م
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب الجابون يوم السبت، الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وتنطلق مباراة مصر والجابون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت المقبل بالجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بالفوز على نظيره منتخب انجولا بهدف دون رد في الجولة الأولى بينما خسر منتخب الجابون أمام نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 2/1.

واليكم ترتيب المجموعة كالتالي ..

1- منتحب لبيا 3نقاط
2- منتخب مصر 3نقاط
3- منتخب الجابون بدون نقاط
4- منتخب انجولا بدون نقاط

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