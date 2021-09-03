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طالبان تعلن سيطرتها على 20% من بنجشير

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت كل من حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان، وقوات المقاومة في ولاية بنجشير، عن إحراز كل منهما تقدما ميدانيا على حساب الأخر، في معارك الليلة الماضية.
وصرح المتحدث باسم "طالبان"، بلال كريمي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة بأن الحركة تسيطر حاليا على نحو 20% من أراضي بنجشير وتأمل في الاستيلاء على الولاية بالكامل قريبا.

ونقلت "نوفوستي" عن كريمي قوله: "المعارك في بنجشير مستمرة، ووصل مقاتلو الإمارة الإسلامية إلى مناطق متعددة في بنجشير، ونعتقد أننا سنسيطر على الولاية بأكملها في غضون الأيام القليلة القادمة".

وأوضح المتحدث، حسب الوكالة، أن معارك متقطعة تدور في كافة محاور القتال، مضيفا أن قوات "طالبان" تمكنت من السيطرة على منطقة خاواك الجبلية الاستراتيجية ومناطق متعددة في شرق الولاية، وكذلك على منطقة كابيسا في الجنوب.

بدوره، ذكر فهيم دشتي، المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير التي يقودها أحمد مسعود، على حسابه في "تويتر" أن قوات المقاومة بعد مواجهات عنيفة دامت أربع ساعات صدت هجوما شنته مجموعة تضم ثمانية آلاف من مسلحي "طالبان" و350 مركبة عسكرية من طراز "هامفي".

وأشار المتحدث إلى أن قوات الحركة وقعت في كمين وتكبدت خسائر ملموسة، حيث أسفرت المعارك عن مقتل 450 عنصرا في طالبان، وأسر 130 آخرين، بحسب قوله.

ولفت المتحدث إلى أن قوات المقاومة تمكنت من انتزاع منطقة خواجه غار في ولاية تخار وتتقدم نحو ولايات بدخشان وكابيسا وبغلان.

ولم تصدر أية تصريحات عن طالبان ردا على ما قاله دشتي.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تقارير صحفية تتحدث عن فشل محاولة "طالبان" لاقتحام بنجشير الليلة الماضية وتكبدها خسائر ملموسة.

الكلمات المفتاحية

طالبان بنجشير

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