ضبط طبيبة مزيفة تعطي السيدات منشطات جنسية بالإسكندرية (صور)





قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى وبمشاركة مباحث المخدرات والتموين بوزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الإجتماعي وجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بعدد من الحملات على المنشآت الطبية بالمحافظة بهدف التأكد من جودة وصلاحية الخدمة المقدمة والتأهيل العلمى لمقدميها والوقوف على ما قد يكون من مخالفات.



جاء ذلك بناءًا على توجيهات الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة وأجهزة الدولة المختلفة لضبط الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



صرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن حملة مشتركة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الإجتماعي، قامت يوم الأربعاء 25 أغسطس الماضى بضبط خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بدائرتى قسمى شرطة أول العامرية والدخيلة تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية ودون إشراف طبى بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة، حيث تم اصطحاب عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة إلى أقسام الشرطة وتحرير محاضر ضدهم لقيامهم بممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشأت طبية غير مرخصة وتعريض صحة المرضى للخطر، وجارى عرضهم على النيابة العامة، كما تم اصدار قرارات بالغلق الإدارى لتلك المنشأت.



وأضاف "السقعان" أن حملة ثانية يوم الأحد 29 أغسطس على مراكز وعيادات التجميل بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مركز للعلاج الطبيعى غير مرخص بمنطقة كورنيش جليم يقوم بكتابة روشتات طبية بالمخالفة للقانون وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة وغير مصرح بها، حيث قام التفتيش الصيدلى بتحريز أدوية بقيمة 980 ألف جنيه معدة للبيع وتم عمل محضر بقسم الشرطة واستصدار قرار بالغلق الإدارى للمركز، كما تم ضبط عيادة طبيب صحة عامة غير مرخصة تحتوى على سبا وأجهزة جيم وتقوم ببيع الأدوية للمرضى حيث قام التفتيش الصيدلى بتحريز أدوية بقيمة 60 ألف جنيه وتم عمل محضر بقسم الشرطة وجارى العرض على النيابة العامة.



كما قامت حملة ثالثة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك يوم الإثنين 30 أغسطس بالمرور على عدد من مراكز العلاج الطبيعى بمنطقتى العجمى والعامرية غرب الإسكندرية، حيث تم ضبط ثلاثة مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعى تم استصدار قرار بالغلق الإدارى لإحداها وتنفيذ الغلق بالجمع الأحمر للمركزين الآخرين لسبق صدور قرارين بالغلق الإدارى لهما، كما تم تحريرعياد محضر بقسم الشرطة ضد خريج تربية رياضية ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويعمل بأحد تلك المراكز تحت اسم (ميكانيكى بنى أدمين).



كما تم ضبط عيادة طبية خاصة للتجميل ونحت القوام تعمل بدون ترخيص وتم استصدار قرار بالغلق الإدارى لها، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة كما تم ضبط أدوية مهربة غير مرخصة تدعى أنها منشطات جنسية للسيدات، وتم اصطحاب تلك السيدة إلى قسم الشرطة وعمل محضر انتحال صفة طبيب وتحرير الأدوية بمعرفة التفتيش الصيدلى وعمل محضر شرطة بها وجارى عرضها على النيابة العامة.



وأكد وكيل وزارة الصحة أن حملات العلاج الحر مستمرة طاول أيام الأسبوع سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع غيرها من الوزارات والأجهزة المعنية بصحة المواطن لضمان القضاء على العشوائية ومخالفة القانون بين المنشات الطبية الخاصة، وتشجيع المنشأت الملتزمة بالقانون الحريصة على تقديم خدمة طبية آمنة للمريض السكندري.