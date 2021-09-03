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الفرعون الذهبي.. محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة مع ليفربول

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يتنافس نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على جائزة جديدة داخل الفريق الإنجليزي .

 

وأعلن ليفربول عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس الماضي.


وشهدت القائمة تواجد الفرعون المصري محمد صلاح بعد تألقه في أول 3 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي. 


ونجح محمد صلاح قى تسجيل هدفين وصناعة مثلهما خلال المباريات الثلاث، وقدم بداية مثالية في الموسم الكروي الجديد مع الريدز .

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