الفرعون الذهبي.. محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة مع ليفربول

يتنافس نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على جائزة جديدة داخل الفريق الإنجليزي .

وأعلن ليفربول عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس الماضي.





وشهدت القائمة تواجد الفرعون المصري محمد صلاح بعد تألقه في أول 3 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي.





ونجح محمد صلاح قى تسجيل هدفين وصناعة مثلهما خلال المباريات الثلاث، وقدم بداية مثالية في الموسم الكروي الجديد مع الريدز .