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الفرعون الذهبي.. محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة مع ليفربول
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:28 م
الفجر الرياضي
يتنافس نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على جائزة جديدة داخل
الفريق الإنجليزي .
وأعلن ليفربول عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس الماضي.
وشهدت القائمة تواجد الفرعون المصري محمد صلاح بعد تألقه في أول 3 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي.
ونجح محمد صلاح قى تسجيل هدفين وصناعة مثلهما خلال المباريات الثلاث، وقدم بداية مثالية في الموسم الكروي الجديد مع الريدز .