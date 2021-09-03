بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

يسعى نادى فيوتشر إف سى، لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين في الصيف الجاري.





واقترب الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري، من ضم بعض لاعبي الأهلى والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

ويتفاوض فيوتشر مع محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، وناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى.

وترغب إدارة فريق فيوتشر إف سى فى ضم مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، ومحمود وحيد الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.

يذكر أن شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضى استحوذت على نادى كوكاكولا الصاعد حديثًا للدورى الممتاز فى قسمه الأول، ليصبح اسمه فيوتشر إف سى بدلاً من كوكاكولا.