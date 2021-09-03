مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا





أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.





وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.





ووقع نادي ريال مدريد الإسباني في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيستك وشريف تيراسبول.





مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:





15 سبتمبر 2021، إنتر ميلان وريال مدريد، الجولة الأولى.





28 سبتمبر 2021، ريال مدريد وشريف تيراسبول، الجولة الثانية.





19 أكتوبر 2021، شاختار دونيستك وريال مدريد، الجولة الثالثة.





3 نوفمبر 2021، ريال مدريد وشاختار، الجولة الرابعة.





24 نوفمبر 2021، شريف تيراسبول وريال مدريد، الجولة الخامسة





7 ديسمبر 2021، ريال مدريد وإنتر ميلان، الجولة السادسة.



