Advertisements

مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

ووقع نادي ريال مدريد الإسباني في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيستك وشريف تيراسبول.

مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:

15 سبتمبر 2021، إنتر ميلان وريال مدريد، الجولة الأولى.

28 سبتمبر 2021، ريال مدريد وشريف تيراسبول، الجولة الثانية.

19 أكتوبر 2021، شاختار دونيستك وريال مدريد، الجولة الثالثة.

3 نوفمبر 2021، ريال مدريد وشاختار، الجولة الرابعة.

24 نوفمبر 2021، شريف تيراسبول وريال مدريد، الجولة الخامسة

7 ديسمبر 2021، ريال مدريد وإنتر ميلان، الجولة السادسة.

الكلمات المفتاحية

مباريات ريال مدريد ريال مدريد دوري ابطال اوروبا إنتر ميلان

أخبار تهمك

بعد الهزيمة من السويد.. نجم برشلونة يدافع عن إنريكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ يوم

هل ينجح نجم ريال مدريد في إقناع مبابي ؟

منذ 41 دقيقة

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

منذ 9 دقائق

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ نصف ساعة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

الجيش الإثيوبي: جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما كبيرا على سد النهضة

منذ ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

روما يسخر من ريال مدريد وإنتر ميلان

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا تُسفر عن مجموعات حديدية ونارية

"نسخة كربونية".. ريال مدريد في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا

صلاح يترقب.. ليفربول تنتظره مواجهات قوية بدوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

04:29 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

05:10 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

الجيش الإثيوبي: جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما كبيرا على سد النهضة

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements