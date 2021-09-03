Advertisements

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مسئوب بالأهلي آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع بيراميدز للتعاقد مع الحارس مهدي سليمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن المهدي سليمان ضمن قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى في الأهلي خلال الموسم القادم، لكن المفاوضات توقفت بشكل مؤقت خلال الساعات الأخيرة بسبب رفض إدارة المارد الأحمر التعامل إدارة بيراميدز المتواجدة بمصر.

وأضاف، أن الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أيضا أبرز المرشحين للانضمام للمارد الأحمر، وقد تشهد الساعات القادمة الإعلان عن التعاقد مع حارس جديد للأهلي.

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وأمير توفيق مدير التعاقدات.

الكلمات المفتاحية

صفقة الاهلي بيراميدز الهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ يوم

هل ينجح نجم ريال مدريد في إقناع مبابي ؟

منذ 42 دقيقة

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

منذ 10 دقائق

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

الجيش الإثيوبي: جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما كبيرا على سد النهضة

منذ ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين

بعد الهزيمة من السويد.. نجم برشلونة يدافع عن إنريكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

موضوعات متعلقة

هل يضم الأهلي حارس مرمى جديد في الصيف؟

لجنة التخطيط بالأهلي توصي بالتعاقد مع حارس مرمى في الصيف.. وإعارة هذا اللاعب

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

الأهلي يقترب من ضم أخطبوط بيراميدز

الأهلي يقرر تجديد عقد "الفيراري"

مدرب جديد مرشح للانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

04:29 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

05:10 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

الجيش الإثيوبي: جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما كبيرا على سد النهضة

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements