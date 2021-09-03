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الجيش الإثيوبي: جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما كبيرا على سد النهضة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف الجيش الإثيوبي، اليوم الجمعة، عن شن جبهة تحرير تيجراي هجوما كبيرا على سد النهضة، مؤكدا أنه وقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

قتلى وجرحى

وقال الجيش في البيان، إن 50 مسلحا قتلوا وأصيب 70 آخرون من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من قبل أديس أبابا، شنت هجوم كبير على سد النهضة عقب التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود  السودانية.

تفاصيل استهداف سد النهضة

وفي ذات السياق، كشف منسق العمليات بمنطقة متكل بإقليم بني شنقول، العقيد سيفي إنجي، أن هذه العناصر تسللت بهدف تعطيل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي والقيام بعمليات تستهدف السد، مشيرا إلى أنها حاولت استخدام متفجرات صغيرة وثقيلة أثناء تسللها، إلا أنها لم تستطع مواجهة الجيش الإثيوبي الذي كان يراقب المنطقة ليل نهار.

ووفق العقيد إنجي، فإن باقي المسلحين هربوا أثناء المواجهة، فيما استولى الجيش على بعض الأسلحة التي كانت تستخدمها عناصر الجبهة كما دمر بعض الأسلحة الثقيلة التي كانت تحاول استخدامها.

ولفت إلى أن جبهة تحرير تيجراي ظنت أن معظم قوات الجيش الإثيوبي تحركت إلى الجزء الشمالي من البلاد، وحاولت التسلل لعرقلة عملية بناء سد النهضة.

وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي وفرق المشاة والوحدات الآلية والقوات الخاصة لإقليم بني شنجول جموز مستعدة لتحقيق الأمن في المنطقة بحسب زعمه.

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سد النهضة الفجر السد الاثيوبي الجيش الاثيوبي

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