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السعودية: مبادرة توثيق العقود إلكترونيا حفظت حقوق العمال

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات

 بلغ إجمالي عقود العمل الموثقة إلكترونياً في المملكة العربية السعودية نحو أكثر من 3.6 مليون عقد.

وأكدت وزارة القوي العاملة السعودية في بيان لها، أن عملية توثيق العقود الكترونيا أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين، كما أسهمت في تقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم  توظيف 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال إصدار رخصة «العمل الحر».

وأضافة وزارة القوي العاملة السعودية انها نفذت ايضا  وتنفيذ 148 برنامجاً تدريبياً على يد  450 مختصاً في الموارد البشرية، مشيرة إلى  أن الوزارة أصدرت 8140 وثيقة عمل حر خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن إجراء برامج تدريبية مكثفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية.

وأشارت الوزارة، إلى أن عائد مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني بلغ 207.27 مليون ريال بالنصف الأول من العام الحالي.


وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين، كما أسهمت في تقليل الخلافات والقضايا العمالية،

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