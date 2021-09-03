مستقبل وطن بقنا يكرم أسرتي الشهيد محمود حافظ والملازم أول بحري أحمد الملقب





كرم حزب مستقبل بمحافظة قنا أسرتي الشهيد مهندس "محمود حافظ" والشهيد ملازم بحري "أحمد محمد الملقب" تقديرا لجهود كل منهما في مجاله.



وأهدى الحزب درعا تذكاريا إلي روح الشهيد ملازم أول بحري أحمد محمود الملقب تسلمه شقيقه المهندس محمد محمود الملقب وحضوره عضوا شرفيا علي منصة تتويج الفرق الفائزة بدوري مستقبل وطن ببندر قنا.



كما أهدى أيضا درعا تذكاريا إلي روح الشهيد مهندس "محمود حافظ" تسلمه شقيقه المهندس أسامة حافظ وحضوره عضوا شرفيا علي منصة تتويج الفرق الفائزة بدوري مستقبل وطن ببندر قنا.



وقال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا المحاسب "هشام قدوس" أن التكريم جاء لروح المهندس "محمود حافظ" باعتباره أحد رواد العمل الخيري علي مستوي المحافظة وإسهاماته الكبيرة في هذا المجال وتوفي بعد معاناة مع فيروس كورونا، وأيضا تكريم الملازم أول بحري "أحمد محمد الملقب" كأحد رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة والذي توفي في حادث أليم بمحافظة الإسكندرية.



وأهدى الفريق الفائز المتوج بطلا لدوري مستقبل وطن ببندر قنا كأس البطولة إلي روح الشهيدين ورفع شقيقهما كأس دوري مستقبل ببندر قنا وسط هتاف واحد هز أرجاء ملعب ستاد قنا الرياضي "في الجنة يا شهيد".