رسميا.. بورتو يحدد تعاقدة مع لاعب الوسط محمود حرشة





قام مجلس إدارة نادي بورتو السويس أحد أندية القمة بمجموعة القاهرة بالقسم الثاني بتجديد تعاقدة مع لاعب الوسط محك بحيري الشهير بحرشة استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .



وقام اللاعب بالتوقيع على عقود التجديد لبورتو في حضور مجلس الإدارة والجهاز الإداري بعدما نجح في تقديم موسم مميز قاد خلالة فريق للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .



ويعد حرشة من مواليد 95 ونشط من قبل في أندية بنها وطوخ والمنيا قبل الانضمام لنادي بورتو .



ونجح بحيري في إحراز أربعة أهداف مؤثرة لفريقة خلال الموسم المنصرم مما جعلة محط أنظار أكثر من نادي قبل أن يستقر على التجديد مع بورتو .