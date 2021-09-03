Advertisements

21 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم،  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن، كما ومن المنتظر دخول ميناء غرب بورسعيد سفينتين حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أخبار تهمك

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الهزيمة من السويد.. نجم برشلونة يدافع عن إنريكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

منذ 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ يوم

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

هل ينجح نجم ريال مدريد في إقناع مبابي ؟

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 14 دقيقة

الجيش الإثيوبي: جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما كبيرا على سد النهضة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

04:29 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

05:10 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements