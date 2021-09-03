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الليلة وغدا.. المطرب دياب ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يستضيف الدكتور عمرو الليثي الفنان والمطرب دياب، في حوار خاص وتصريحات تذاع لاول مرة عن مسيرته الفنية ونشأته وكيف انتقل من الغناء الي التمثيل، والتحديات الكثيرة التي واجهها في مجال الغناء والتمثيل وكيف تغلب عليها.

كما تتتاول الحلقة ولاول مرة مداخلة تليفونية من زوجته وتتحدث عن العديد من الأسرار والتي تذاع لاول مرة عن دياب الانسان وعلاقته بأفراد أسرته.

كما يتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية وفضلها الكبير عليه واصعب لحظات الفراق بينهما


انتظرونا مع الوجة الآخر الذي لايعرفه احد للنجم دياب في حلقتين الجمعة والسبت في العاشرة مساء
علي شاشة 

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