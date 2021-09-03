هل ينجح نجم ريال مدريد في إقناع مبابي ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني استعان بأحد نجومه من أجل إقناع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالانضمام إلى الملكي مجانًا في الصيف المقبل.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان رفض التفريط في مبابي على الرغم من تقدم ريال مدريد بعرض وصل إلى 200 مليون يورو قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم مبابي مجانًا ولذلك من الضروري أن يستمر النجم الفرنسي على موقفه برفض التجديد مع النادي الباريسي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كريم بنزيما هو مفتاح استقطاب مبابي لريال مدريد نظرًا للعلاقة الوثيقة بينهما منذ عودة بنزيما إلى منتخب فرنسا.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما كان قد صرح مؤخرًا بأنه يوجد تفاهم بينه وبين مبابي داخل وخارج الملعب وأكد أنه سيلعب يومًا ما لريال مدريد.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يقدرون تأثير كريم بنزيما على مبابي حتى يحافظ على مساره بالانضمام إلى الملكي في صيف 2022.