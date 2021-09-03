عاجل.. صادرات مصر الزراعية تقفز إلى 4.5 مليون طن فى 2021

قالت وزارة الزراعة المصرية إن كميات صادرات البلاد من المنتجات الزراعية المختلفة ارتفعت خلال أول 8 شهور من 2021 ؛ لتصل إلى 4.5 مليون طن بدعم من الموالح التى استحوذت على أكبر نسبة من الكميات المصدرة.





وكانت صادرات مصر الزراعية قد سجلت نفس تلك المستويات خلال اول 10 شهور من العام الماضي 2020.





ولم تذكر الوزارة نسبة الزيادة في حجم الصادرات الزراعية مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي، ولم توضح القيمة الأجمالية التى تم تحقيقها من تصدير تلك الكميات.





وأوضحت الوزارة أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة جاءت في مقدمتها الموالح بحجم صادرات مليون و 833 ألف 54 طن، ثم البطاطس بحجم صادرات 620 ألف 644 طن، ثم بنجر العلف بحجم صادرات 511 ألف و31 طن، وفي المركز الرابع جاء البصل بإجمالي صادرات 196 ألف و296 طن.

واشار البيان إلى أن العنب احتل المركز الخامس في قائمة اكثر المنتجات الزلاعية تصديرا بإجمالي 140 ألف و 460 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 45 الف و192 طن ، و احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 20 الف و445 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 342 طن.

وبحسب البيان حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 955 طن، و حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 12 الف و 594 طن ، وحصلت المانجو على المركز بإجمالي 11 الف و 593 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 الاف و 315 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 365 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6 الاف و 850 طن.