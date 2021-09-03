غلق مصلى السيدات في مسجد السيدة زينب

قرر رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز علي، غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب؛ لحين انتهاء ظروف كورونا.



وأوضح وزارة الأوقاف، أن القرار بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب اليوم الجمعة، وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة.





قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكوين جيل جديد من الدعاة المستنيرين يعكس اهتمامه بالأئمة والخطباء.



وأضاف: "الوزارة اعتمدت على الفهم وليس الحفظ، ومن أحسن إصدارات الوزارة كتاب جديد العقل والنقل لدعم الدعاة والواعظات، وأنه يمنع باتا صعود المنبر إلا الشخص المعتمد من قبل وزارة الأوقاف".



وتابع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "الجيل الحديد من الدعاة والعلماء والمستنيرين يشتمل وجود واعظات".