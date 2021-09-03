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خلال 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1306) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10951) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهودها عن ضبط (175) قضية فى مجال "الضرائب العامة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين ولجان فحص.


الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (96) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1124) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها،دقيق وأقماح، مواد بترولية).

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الكلمات المفتاحية

ضبط قضية تموينية سرقة تيار كهربائي إدارات الأمن

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