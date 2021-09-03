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جامعة المنصورة تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخطة تطعيم الطلاب

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلنت جامعة المنصورة، البدء غدا السبت 4 سبتمبر 2021 م فى تنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا التى تقوم الجامعة بتنفيذها لتطعيم منتسبي الجامعة من مختلف القطاعات لتطعيم الطلاب القدامى والجدد بعد إعلان جداول التطعيم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وتم استلام التطعيمات من خلال مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بوزارة الصحة تحت إشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وتتضمن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا إعلان الجامعة عن بدء تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا وذلك بعيادات الكليات بالجامعة، والبالغ عددها 18 كلية وعلى الطلاب متابعة صفحات الكليات الرسمية على موقع الجامعة وشبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد التطعيم.

الكلمات المفتاحية

خطة جامعة المنصورة تطعيم الطلاب

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