غلق مسجد عمر بن الخطاب بالمنوفية لعدم التزام المصلين







قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة غلق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي - الشهداء بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.



وأكدت الوزارة على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.



والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية، وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية.