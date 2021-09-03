Advertisements

إزالة وتوفير أماكن انتظار.. توجيهات جديدة من محافظ الجيزة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية اليوم الجمعة لشوارع المريوطية وزغلول ومحور محمد أنور السادات لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بتلك المحاور المرورية الهامة.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بسرعة رفع كافة المخلفات والرتش الناتجة عن أعمال توسعة طريق البر الشرقي للمريوطية أمام منطقة استديو مصر .

كما شدد خلال تفقده كباري المشاة والسيارات الجاري إنشاءها على ترعة المريوطية بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالأرصفة والبلدورات وإجراء التخطيط المروري لفتح الكباري أمام الحركة المرورية دون معوقات.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف بعض القطاعات التي تم ضمها للطريق بالمريوطية وشارع ترسا، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بالتوازي مع إجراء التنسيق العام للموقع من إنشاء أرصفة المشاة ووضع أعمدة الإنارة.

ووجه المحافظ بتوفير أماكن لانتظار السيارات أسفل كوبري المريوطية الجديد نطاق شارع ترسا وتحقيق أقصي استفادة من الساحات المتواجدة.

وشملت جولة المحافظ، تفقد الطريق الدائري لمعاينة التحويلات المرورية ومسارات السير التي تم تحديدها للمركبات أثناء تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم والتي تم إجراء غلق كلي لذلك الموقع المشار اليه لمدة ٢١ يوم بدءا من اليوم فى إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق .

كما تفقد المحافظ مراحل العمل ببعض القطاعات بالطريق الدائري نطاق أحياء جنوب والطالبية والعمرانية والهرم مشيداً بما يتم تنفيذه من أعمال سوف تساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي جنوب بإزاله احد الأكشاك المخالفه بشارع ربيع الجيزى المتعدية علي الطريق .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب ومحمد نور الدين رئيس حي العمرانية واشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

الكلمات المفتاحية

محافظ الجيزة توجيهات إزالة

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

منذ 14 دقيقة

بعد الهزيمة من السويد.. نجم برشلونة يدافع عن إنريكي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

هل ينجح نجم ريال مدريد في إقناع مبابي ؟

منذ ساعة الا ربع

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ يوم

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش الإثيوبي: جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما كبيرا على سد النهضة

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية

محافظ الجيزة يتفقد شارع ترسا وأعمال صيانه الكوبري المعدني

محافظ الجيزة يتفقد الكباري الجديدة بالرماية والمنصورية

محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان شبكة الطرق والمحاور بالمحافظة

محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير فى محور المنصورية وكورنيش المريوطية ومحور ترسا

خلال تفقده العديد من المشروعات.. محافظ الجيزة: العمل يجرى على مدار الساعة وإقتربنا من النسب النهائية للتنفيذ

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

04:29 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

05:10 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements