إزالة وتوفير أماكن انتظار.. توجيهات جديدة من محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية اليوم الجمعة لشوارع المريوطية وزغلول ومحور محمد أنور السادات لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بتلك المحاور المرورية الهامة.



وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بسرعة رفع كافة المخلفات والرتش الناتجة عن أعمال توسعة طريق البر الشرقي للمريوطية أمام منطقة استديو مصر .



كما شدد خلال تفقده كباري المشاة والسيارات الجاري إنشاءها على ترعة المريوطية بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالأرصفة والبلدورات وإجراء التخطيط المروري لفتح الكباري أمام الحركة المرورية دون معوقات.



كما تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف بعض القطاعات التي تم ضمها للطريق بالمريوطية وشارع ترسا، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بالتوازي مع إجراء التنسيق العام للموقع من إنشاء أرصفة المشاة ووضع أعمدة الإنارة.



ووجه المحافظ بتوفير أماكن لانتظار السيارات أسفل كوبري المريوطية الجديد نطاق شارع ترسا وتحقيق أقصي استفادة من الساحات المتواجدة.



وشملت جولة المحافظ، تفقد الطريق الدائري لمعاينة التحويلات المرورية ومسارات السير التي تم تحديدها للمركبات أثناء تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم والتي تم إجراء غلق كلي لذلك الموقع المشار اليه لمدة ٢١ يوم بدءا من اليوم فى إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق .



كما تفقد المحافظ مراحل العمل ببعض القطاعات بالطريق الدائري نطاق أحياء جنوب والطالبية والعمرانية والهرم مشيداً بما يتم تنفيذه من أعمال سوف تساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.



وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي جنوب بإزاله احد الأكشاك المخالفه بشارع ربيع الجيزى المتعدية علي الطريق .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب ومحمد نور الدين رئيس حي العمرانية واشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

