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ضبط "الملعبك" بحوزته 25 تذكرة "هيروين" في بني سويف

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

صّرح مصدر أمني بإن وحدة مباحث الفشن بمديرية أمن بني سويف، ألقت القبض علي عاطل وشهرته "الملعبك" عُثر بحوزته على 25 تذكرة من مخدر "الهيروين"، أثناء محاولته ترويجها علي عملائة مدمني المخدرات بمدينة الفشن، جنوب المحافظة.

مدير أمن بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من الرائد شريف جمال رئيس مباحث الفشن، بضبط عاطل يدعي "احمد.م" 25 سنة، وشهرته "الملعبك" عُثر بحوزته على 25 تذكرة من مخدر "الهيروين"، أثناء محاولته ترويجها علي عملائة مدمني المخدرات بمدينة الفشن.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحررمحضربالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات في الواقعة.

7 حوادث سير ببني سويف

وفي سياق آخر، شهدت محافظة بني سويف، خلال الـ24 ساعة المنقضية 7 حوادث سير بالطرق الفرعية والرئيسية بنطاق مراكز وقرى المحافظة، نتج عنها وفاة شخص وإصابة 25 آخرون بينهم 4 أطفال، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات بني سويف الجامعي والتخصصي والتأمين الصحي وسمسطا المركزي.

وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحوادث الست، وتحررت المحاضر اللأزمة وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي صّرحت بدفن جثة المتوفي بالحادث الثاني، بناءٍا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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